В Баку потушили второй за день пожар в Trump Tower

Пожарным удалось справиться с возгоранием в высотном здании в столице Азербайджана.
Как передает ТАСС, в Баку потушен масштабный пожар, второй раз за сутки вспыхнувший в высотном здании, известном как Trump Tower. В здании все еще продолжают дежурить пожарные, небоскреб оцеплен.
О причинах пожара не сообщается, информации о пострадавших не поступало.
Пожар в 32-этажном здании, известном как Trump Tower, возникал в субботу дважды: днем и вечером. На борьбу с первым возгоранием пожарным потребовалось более трех часов. В республиканском МЧС сообщили, что выгорело порядка 400 квадратных метров утеплителя пластиковой облицовкой небоскреба.
О причинах пожара не сообщается, информации о пострадавших не поступало.
Пожар в 32-этажном здании, известном как Trump Tower, возникал в субботу дважды: днем и вечером. На борьбу с первым возгоранием пожарным потребовалось более трех часов. В республиканском МЧС сообщили, что выгорело порядка 400 квадратных метров утеплителя пластиковой облицовкой небоскреба.
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