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    В Баку потушили второй за день пожар в Trump Tower

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    • Фото: marjinal_dusunce_ / instagram.com
    В Баку потушили второй за день пожар в Trump Tower

    В Баку потушили второй за день пожар в Trump Tower

    В Баку потушили второй за день пожар в Trump Tower
  • Фото: marjinal_dusunce_ / instagram.com

    • Пожарным удалось справиться с возгоранием в высотном здании в столице Азербайджана.

    Как передает ТАСС, в Баку потушен масштабный пожар, второй раз за сутки вспыхнувший в высотном здании, известном как Trump Tower. В здании все еще продолжают дежурить пожарные, небоскреб оцеплен.

    О причинах пожара не сообщается, информации о пострадавших не поступало.

    смотретьВ небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар
    В небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар
    Пожар в 32-этажном здании, известном как Trump Tower, возникал в субботу дважды: днем и вечером. На борьбу с первым возгоранием пожарным потребовалось более трех часов. В республиканском МЧС сообщили, что выгорело порядка 400 квадратных метров утеплителя пластиковой облицовкой небоскреба.

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