Умер британский режиссер Майкл Андерсон

Режиссер Майкл Андерсон скончался 25 апреля в своем доме в Ванкувере
Как передает The Hollywood Reporter, британский режиссер Майкл Андерсон скончался в Канаде в возрасте 98 лет.
Причиной смерти СМИ, со ссылкой на представителей семьи режиссера, называют болезнь сердца.
Майкл Андерсон начинал свою карьеру в качестве актера в 1930-е годы, но позже переключился на режиссуру. Наибольшую известность ему принес фильм «Вокруг света за 80 дней» 1956 года. Картина была удостоена пяти премий «Оскар».
Другими работами режиссера, которые стали классикой мирового кинематографа, можно назвать фильм 1955 года «Разрушители плотин» о Второй мировой войне, фантастическую ленту 1976 года «Бегство Логана», которая была награждена «Оскаром» за лучшие спецэффекты. Майкл Андерсон был режиссером первой экранизации в 1956 году романа Джорджа Оруэлла «1984». Популярностью пользовалась и картина «Молодая Екатерина» 1990 года с Джулией Ормонд и Ванессой Редгрейв.
Причиной смерти СМИ, со ссылкой на представителей семьи режиссера, называют болезнь сердца.
Майкл Андерсон начинал свою карьеру в качестве актера в 1930-е годы, но позже переключился на режиссуру. Наибольшую известность ему принес фильм «Вокруг света за 80 дней» 1956 года. Картина была удостоена пяти премий «Оскар».
Другими работами режиссера, которые стали классикой мирового кинематографа, можно назвать фильм 1955 года «Разрушители плотин» о Второй мировой войне, фантастическую ленту 1976 года «Бегство Логана», которая была награждена «Оскаром» за лучшие спецэффекты. Майкл Андерсон был режиссером первой экранизации в 1956 году романа Джорджа Оруэлла «1984». Популярностью пользовалась и картина «Молодая Екатерина» 1990 года с Джулией Ормонд и Ванессой Редгрейв.
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