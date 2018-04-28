Главы МИД РФ и Франции обсудили ситуацию в Сирии

По словам Лаврова, военный удар, нанесенный США, Великобританией и Францией по территории Сирии 14 апреля, отбросил назад переговорный процесс по сирийскому урегулированию.
В субботу вечером, по инициативе французской стороны, прошли телефонные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Сообщение пресс-службы МИД РФ: «Министры подробно обсудили развитие ситуации в Сирии после применения США, Великобританией и Францией силы против этой страны, подтвердив соответствующие оценки этой акции, которые были высказаны Москвой и Вашингтоном. Российский министр подчеркнул, что незаконные удары 14 апреля по территории САР, нанесенные накануне прибытия в Сирию инспекторов ОЗХО, отбросили назад прогресс, который с таким трудом был наработан в Астане и Сочи в целях политического урегулирования сирийского кризиса».
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН, цитирует ТАСС.
Ранее в субботу Лавров напомнил, что каждый раз, когда появляется надежда на урегулирование конфликта в Сирии, по ней наносится удар, и выразил мнение, что «мир в Сирии, видимо, нужен не всем».
В ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам. Представители западных стран утверждают, что это стало «ответом Дамаску», якобы виновному в применении химоружия в сирийской Думе. Российские специалисты заявили о том, что химатака могла быть инсценировкой и потребовали проведения тщательного расследования этой провокации.
Сообщение пресс-службы МИД РФ: «Министры подробно обсудили развитие ситуации в Сирии после применения США, Великобританией и Францией силы против этой страны, подтвердив соответствующие оценки этой акции, которые были высказаны Москвой и Вашингтоном. Российский министр подчеркнул, что незаконные удары 14 апреля по территории САР, нанесенные накануне прибытия в Сирию инспекторов ОЗХО, отбросили назад прогресс, который с таким трудом был наработан в Астане и Сочи в целях политического урегулирования сирийского кризиса».
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН, цитирует ТАСС.
Ранее в субботу Лавров напомнил, что каждый раз, когда появляется надежда на урегулирование конфликта в Сирии, по ней наносится удар, и выразил мнение, что «мир в Сирии, видимо, нужен не всем».
В ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам. Представители западных стран утверждают, что это стало «ответом Дамаску», якобы виновному в применении химоружия в сирийской Думе. Российские специалисты заявили о том, что химатака могла быть инсценировкой и потребовали проведения тщательного расследования этой провокации.
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