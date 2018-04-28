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    В центре Москвы грузовик столкнулся с трамваем

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    В центре Москвы грузовик столкнулся с трамваем

    В центре Москвы грузовик столкнулся с трамваем

    Водитель грузовика нарушил правила и врезался в трамвай в центре столицы.

    Полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортной аварии, произошедшей в субботу вечером в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Радонежского. Около 20:20 грузовик столкнулся с вагоном трамвая, следовавшего по маршруту №45.

    Сообщение пресс-службы Мосгортранса: « По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном. В городском транспорте пострадавших нет».

    На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, занимающиеся выяснением причин и обстоятельств ДТП, пишет «Интерфакс».

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