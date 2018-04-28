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    Украинский журналист погиб при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве

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    Украинский журналист погиб при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве

    Украинский журналист погиб при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве

    Журналист, работавший в Донбассе, стал жертвой взрыва в автомобиле в Киеве.

    Один человек погиб и один пострадал при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве. Об этом сообщает местный портал ТСН. Взрыв произошел накануне вечером, но в субботу была установлена личность погибшего: это 45-летний журналист Виталий Кукса. Кукса был мобилизован и служил в зоне так называемой антитеррористической операции связистом, параллельно писал статьи. В последнее время, по данным портала, был официально безработным.

    Второй мужчина, находившийся в машине в момент взрыва, получил тяжелые травмы. Его прооперировали, сейчас он находится в реанимации. Пострадавшего зовут Андрей Сероштан, ему 24 года. Он был за рулем автомобиля.

    Специалисты уже определили, что в салоне автомобиля взорвалась граната, и что Кукса держал ее в руках. Полиция рассматривает две версии произошедшего: покушение на убийство двух человек и неосторожное обращение со взрывными устройствами. По некоторым данным, Кукса и Сероштан были отчимом и пасынком, и между ними произошел конфликт.

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