Украинский журналист погиб при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве

Журналист, работавший в Донбассе, стал жертвой взрыва в автомобиле в Киеве.
Один человек погиб и один пострадал при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве. Об этом сообщает местный портал ТСН. Взрыв произошел накануне вечером, но в субботу была установлена личность погибшего: это 45-летний журналист Виталий Кукса. Кукса был мобилизован и служил в зоне так называемой антитеррористической операции связистом, параллельно писал статьи. В последнее время, по данным портала, был официально безработным.
Второй мужчина, находившийся в машине в момент взрыва, получил тяжелые травмы. Его прооперировали, сейчас он находится в реанимации. Пострадавшего зовут Андрей Сероштан, ему 24 года. Он был за рулем автомобиля.
Специалисты уже определили, что в салоне автомобиля взорвалась граната, и что Кукса держал ее в руках. Полиция рассматривает две версии произошедшего: покушение на убийство двух человек и неосторожное обращение со взрывными устройствами. По некоторым данным, Кукса и Сероштан были отчимом и пасынком, и между ними произошел конфликт.
Второй мужчина, находившийся в машине в момент взрыва, получил тяжелые травмы. Его прооперировали, сейчас он находится в реанимации. Пострадавшего зовут Андрей Сероштан, ему 24 года. Он был за рулем автомобиля.
Специалисты уже определили, что в салоне автомобиля взорвалась граната, и что Кукса держал ее в руках. Полиция рассматривает две версии произошедшего: покушение на убийство двух человек и неосторожное обращение со взрывными устройствами. По некоторым данным, Кукса и Сероштан были отчимом и пасынком, и между ними произошел конфликт.
Комментарии