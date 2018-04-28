Супруга Макрона рассказала о непростой жизни Меланьи Трамп

Брижит Макрон рассказала о чувстве юмора и жизненных трудностях первой леди США.
Супруга французского лидера отметила, что Меланья Трамп нередко кажется на публике угрюмой и даже мрачной, однако на деле она совсем не такая.
Брижит Макрон назвала Меланью Трамп доброй и очаровательной и отметила ее чувство юмора. По словам жены Эммануэля Макрона, она и первая леди США много смеются вместе.
Однако в жизни Меланьи Трамп есть и трудности, с которыми Брижит Макрон сталкиваться не приходится, пишет The Guardian.
Брижит Макрон: «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня. Я каждый день гуляю по Парижу».
Отметим, что непростые отношения Меланьи с ее мужем, президентом США Дональдом Трампом, не раз становились предметом обсуждения в СМИ и соцсетях.
Брижит Макрон назвала Меланью Трамп доброй и очаровательной и отметила ее чувство юмора. По словам жены Эммануэля Макрона, она и первая леди США много смеются вместе.
Однако в жизни Меланьи Трамп есть и трудности, с которыми Брижит Макрон сталкиваться не приходится, пишет The Guardian.
Брижит Макрон: «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня. Я каждый день гуляю по Парижу».
Отметим, что непростые отношения Меланьи с ее мужем, президентом США Дональдом Трампом, не раз становились предметом обсуждения в СМИ и соцсетях.
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