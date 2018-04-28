Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  

    Супруга Макрона рассказала о непростой жизни Меланьи Трамп

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder
    Супруга Макрона рассказала о непростой жизни Меланьи Трамп

    Супруга Макрона рассказала о непростой жизни Меланьи Трамп

    Супруга Макрона рассказала о непростой жизни Меланьи Трамп
  • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder

    • Брижит Макрон рассказала о чувстве юмора и жизненных трудностях первой леди США.

    Супруга французского лидера отметила, что Меланья Трамп нередко кажется на публике угрюмой и даже мрачной, однако на деле она совсем не такая.

    Брижит Макрон назвала Меланью Трамп доброй и очаровательной и отметила ее чувство юмора. По словам жены Эммануэля Макрона, она и первая леди США много смеются вместе.

    Однако в жизни Меланьи Трамп есть и трудности, с которыми Брижит Макрон сталкиваться не приходится, пишет The Guardian.

    Брижит Макрон: «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня. Я каждый день гуляю по Парижу».

    Отметим, что непростые отношения Меланьи с ее мужем, президентом США Дональдом Трампом, не раз становились предметом обсуждения в СМИ и соцсетях.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru