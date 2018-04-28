СМИ: Америка загнала Европу в угол, объявив «торговую войну»

В Европе обеспокоены
из-за «торговой войны», в которой Вашингтон выдвинул ЕС требование принять квоты на экспорт металлов в США.
Как пишет Bloomberg, Белый дом настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая.
Таким образом США поставили ЕС перед выбором: либо уступить США, либо столкнуться с новыми «штрафными» тарифами.
В интервью изданию министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт отмечает, что «торговая война — это поражение для всех» и в Европе считают, что «победителей не будет». «Поэтому мы постараемся избежать (торговой войны) любой ценой», — заявил Овертвельдт.
Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил агентству источник в ЕС.
Напомним, что США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая. Кроме того, Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», введя 25-процентные пошлины на товары из этой страны.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель провела в Вашингтоне переговоры с президентом США. Немецкий бизнес недоволен новыми санкциями против России и пошлинами, которые Вашингтон ввел на сталь и алюминий. Сегодня стало известно, что склонить Трампа на свою сторону по основным вопросам Меркель не удалось.
Таким образом США поставили ЕС перед выбором: либо уступить США, либо столкнуться с новыми «штрафными» тарифами.
В интервью изданию министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт отмечает, что «торговая война — это поражение для всех» и в Европе считают, что «победителей не будет». «Поэтому мы постараемся избежать (торговой войны) любой ценой», — заявил Овертвельдт.
Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил агентству источник в ЕС.
Напомним, что США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая. Кроме того, Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», введя 25-процентные пошлины на товары из этой страны.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель провела в Вашингтоне переговоры с президентом США. Немецкий бизнес недоволен новыми санкциями против России и пошлинами, которые Вашингтон ввел на сталь и алюминий. Сегодня стало известно, что склонить Трампа на свою сторону по основным вопросам Меркель не удалось.
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