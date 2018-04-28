В небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар

Спасатели тушат второй за день пожар в бакинском небоскребе, известном под названием Trump Tower.
Второй за день пожар начался в бакинском небоскребе, известном как Trump Tower, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Пожарные уже работают на месте происшествия. Информации о площади возгорания пока нет.
Ранее в субботу очевидцы сообщили еще об одном пожаре в 33-этажном здании. Пожар был потушен через три часа, для ликвидации возгорания было привлечено 25 единиц техники и 100 человек. Ситуацию осложняло то, что из-за проведения этапа Формулы-1 часть улиц, ведущих к зданию, была перекрыта. По данным спасателей, в здании сгорело 390 квадратных метров кровли. Пострадавших нет, а причины возгорания в МЧС обещают сообщить в ближайшее время.
Trump Tower входит в пятерку самых высоких зданий Азербайджана. Высота башни — 130 метров. Отделку в здании закончили в 2015 году, в настоящее время здание не используется. После избрания Дональда Трампа президентом США из названия башни убрали его фамилию.
Пожарные уже работают на месте происшествия. Информации о площади возгорания пока нет.
Ранее в субботу очевидцы сообщили еще об одном пожаре в 33-этажном здании. Пожар был потушен через три часа, для ликвидации возгорания было привлечено 25 единиц техники и 100 человек. Ситуацию осложняло то, что из-за проведения этапа Формулы-1 часть улиц, ведущих к зданию, была перекрыта. По данным спасателей, в здании сгорело 390 квадратных метров кровли. Пострадавших нет, а причины возгорания в МЧС обещают сообщить в ближайшее время.
Trump Tower входит в пятерку самых высоких зданий Азербайджана. Высота башни — 130 метров. Отделку в здании закончили в 2015 году, в настоящее время здание не используется. После избрания Дональда Трампа президентом США из названия башни убрали его фамилию.
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