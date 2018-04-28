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    В небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар. Азербайджан, Баку, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар

    В небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар

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    • Фото: son_deqiqe_xeber / instagram.com
    В небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар

    В небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар

    В небоскребе Trump Tower в Баку вспыхнул второй за день пожар
    • Фото: son_deqiqe_xeber / instagram.com

      • Спасатели тушат второй за день пожар в бакинском небоскребе, известном под названием Trump Tower.

      Второй за день пожар начался в бакинском небоскребе, известном как Trump Tower, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.

      Пожарные уже работают на месте происшествия. Информации о площади возгорания пока нет.

      Ранее в субботу очевидцы сообщили еще об одном пожаре в 33-этажном здании. Пожар был потушен через три часа, для ликвидации возгорания было привлечено 25 единиц техники и 100 человек. Ситуацию осложняло то, что из-за проведения этапа Формулы-1 часть улиц, ведущих к зданию, была перекрыта. По данным спасателей, в здании сгорело 390 квадратных метров кровли. Пострадавших нет, а причины возгорания в МЧС обещают сообщить в ближайшее время.

      Trump Tower входит в пятерку самых высоких зданий Азербайджана. Высота башни — 130 метров. Отделку в здании закончили в 2015 году, в настоящее время здание не используется. После избрания Дональда Трампа президентом США из названия башни убрали его фамилию.

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