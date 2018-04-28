Росприроднадзор нашел источник нефтяной пленки на реке Славянке

Известно, что желтовато-коричневая жидкость с пеной вытекала из канала, куда попадают стоки от деревообрабатывающего завода и нескольких придомовых территорий под Петербургом.

Северо-Западный департамент Росприроднадзора выяснил, как нефтепродукты попали в реку Славянку. Инспекторы зафиксировали на камеру, как из дождевого выпуска вытекает грязная желтовато-коричневая смесь с пеной.



Выяснилось, что объект находится на балансе петербургского «Водоканала». Через этот выпуск отводятся ливневые сточные воды с прилегающих внутридомовых территорий и с деревообрабатывающего завода.



Шлейф нефтяной пленки из Славянки попал и в Неву. Предприятием «Пиларн» уже собрано больше тонны нефти, работы продолжатся ночью. Также разливом заинтересовалась природоохранная прокуратура.