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    Росприроднадзор нашел источник нефтяной пленки на реке Славянке. Санкт-Петербург, разлив нефтепродуктов и химикатов, реки и озера, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосприроднадзор нашел источник нефтяной пленки на реке Славянке

    Росприроднадзор нашел источник нефтяной пленки на реке Славянке

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    Росприроднадзор нашел источник нефтяной пленки на реке Славянке

    Росприроднадзор нашел источник нефтяной пленки на реке Славянке

      Известно, что желтовато-коричневая жидкость с пеной вытекала из канала, куда попадают стоки от деревообрабатывающего завода и нескольких придомовых территорий под Петербургом.

      Северо-Западный департамент Росприроднадзора выяснил, как нефтепродукты попали в реку Славянку. Инспекторы зафиксировали на камеру, как из дождевого выпуска вытекает грязная желтовато-коричневая смесь с пеной.

      Выяснилось, что объект находится на балансе петербургского «Водоканала». Через этот выпуск отводятся ливневые сточные воды с прилегающих внутридомовых территорий и с деревообрабатывающего завода.

      Шлейф нефтяной пленки из Славянки попал и в Неву. Предприятием «Пиларн» уже собрано больше тонны нефти, работы продолжатся ночью. Также разливом заинтересовалась природоохранная прокуратура.

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