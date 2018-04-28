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    Подвиг лейтенанта Бухтеева: петербургские поисковики узнали историю летчика из откопанного МиГа. Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, авиация, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодвиг лейтенанта Бухтеева: петербургские поисковики узнали историю летчика из откопанного МиГа

    Подвиг лейтенанта Бухтеева: петербургские поисковики узнали историю летчика из откопанного МиГа

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    Подвиг лейтенанта Бухтеева: петербургские поисковики узнали историю летчика из откопанного МиГа

    Подвиг лейтенанта Бухтеева: петербургские поисковики узнали историю летчика из откопанного МиГа

    Подвиг лейтенанта Бухтеева: петербургские поисковики узнали историю летчика из откопанного МиГа

      Корреспондент НТВ побывала в Пушкинском районе Петербурга, где во время строительства автостоянки была сделана уникальная находка. Прибывшие по сигналу на место саперы с помощью миноискателя обнаружили под слоями глины истребитель МиГ-3 и останки летчика. Сохранились даже документы бойца.

      Когда строители подняли на поверхность деревянный лонжерон, а саперы подтвердили аномалию в земле, на место приехали поисковики. Они без труда определили, что на глубине двух с половиной метров лежит высотный истребитель МиГ-3.

      Глинистая почва, препятствующая проникновению кислорода, сохранила тело летчика и позволила получить всю информацию о нем.

      В кармане летного комбинезона погибшего пилота поисковики обнаружили идеального сохранившийся партийный билет. 14 сентября 1941 года за штурвалом высотного истребителя МиГ-3 был Василий Петрович Бухтеев. Он погиб, когда ему было 27 лет.

      Спустя несколько часов после находки поисковики уже обладали полной информацией о старшем лейтенанте Бухтееве, летчике 5-го истребительного полка 61-й авиабригады ВВС. О его ловкости, смелости и способности сваливаться на врага прямо с неба написано не в одной книге. О том, как погиб пилот, здесь пока лишь выдвигают версии.

      Виктор Соболев, руководитель специального поискового отряда «Крылья Родины»: «Аптечка, которая находилась в кабине, деформирована и пробита. Видно, в кабине что-то взорвалось. Здесь видны рваные осколочные пробоины».

      Проанализируют специалисты и поднятый ротор с винтовой лопастью, один из трех пулеметов — скоростного калибра, так и не раскрывшийся парашют, фрагмент приборной доски и сам двигатель.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.

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