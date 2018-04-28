Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета в Пулково

Нетрезвого пассажира сняли с рейса в петербургском Пулково.

Мужчина, который должен был лететь в Москву, перед взлетом принялся вести себя агрессивно. Неадекватный пассажир отказывался занимать свое кресло и громко ругался. При этом он грубостью отвечал на замечания членов экипажа.



В результате на борт решили пригласить полицейских. Стражи порядка сняли 32-летнего нарушителя с рейса и поместили его в камеру.



Теперь дебоширу грозит ответственность по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.