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    Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета в Пулково

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    Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета в Пулково

    Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета в Пулково

    Нетрезвого пассажира сняли с рейса в петербургском Пулково.

    Мужчина, который должен был лететь в Москву, перед взлетом принялся вести себя агрессивно. Неадекватный пассажир отказывался занимать свое кресло и громко ругался. При этом он грубостью отвечал на замечания членов экипажа.

    В результате на борт решили пригласить полицейских. Стражи порядка сняли 32-летнего нарушителя с рейса и поместили его в камеру.

    Теперь дебоширу грозит ответственность по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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