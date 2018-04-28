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    В Самаре прошел первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018. Самара, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Самаре прошел первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

    В Самаре прошел первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

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    В Самаре прошел первый тестовый матч на стадионе <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Самаре прошел первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

    В Самаре прошел первый тестовый матч на стадионе <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Самаре завершился первый тестовый матч на новом стадионе, который построили к чемпионату мира по футболу.

      Поле опробовали местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел», выступающие в ФНЛ — втором по рангу турнире страны. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

      «Самара-арена», напоминающая стилизованный космический корабль, — последний, 12-й стадион мундиаля, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его трибуны рассчитаны на 45 тысяч зрителей, однако сегодня по решению дирекции открыта была пока треть мест. Самара примет шесть матчей чемпионата мира, в том числе игру сборных России и Уругвая.

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