В Самаре прошел первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

В Самаре завершился первый тестовый матч на новом стадионе, который построили к чемпионату мира по футболу.

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Поле опробовали местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел», выступающие в ФНЛ — втором по рангу турнире страны. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.



«Самара-арена», напоминающая стилизованный космический корабль, — последний, 12-й стадион мундиаля, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его трибуны рассчитаны на 45 тысяч зрителей, однако сегодня по решению дирекции открыта была пока треть мест. Самара примет шесть матчей чемпионата мира, в том числе игру сборных России и Уругвая.