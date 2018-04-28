В Нижнем Новгороде арестовали мать, задушившую дочь и сына

В Нижнем Новгороде избрали меру пресечения
27-летней женщине, которая обвиняется в том, что убила и сожгла своих детей.
Суд отправил обвиняемую под арест на два месяца.
Как сообщили в нижегородском управлении СК, вину в убийстве 4-летней дочки и 2-летнего сына женщина признала.
Напомним, по данным следствия, 27-летняя женщина руками задушила своих детей, а потом на машине вывезла их тела за пределы города и сожгла. Позднее мертвых малышей обнаружили на заброшенной овощебазе.
Вычислить и задержать женщину помог местный житель, который стал косвенным очевидцем произошедшего. Также сыщики изучили записи с видеорегистраторов водителей, проезжавших мимо заброшенной овощебазы.
После задержания жительница Нижнего Новгорода заявила, что решила убить своих детей из-за того, что не могла их содержать, так как не работала и была в разводе. Однако следователи выяснили, что серьезных проблем с финансами у нее не было. Так, оказалось, что женщина каждый месяц тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля и недавно купила путевку на заграничный курорт.
Как сообщили в нижегородском управлении СК, вину в убийстве 4-летней дочки и 2-летнего сына женщина признала.
Напомним, по данным следствия, 27-летняя женщина руками задушила своих детей, а потом на машине вывезла их тела за пределы города и сожгла. Позднее мертвых малышей обнаружили на заброшенной овощебазе.
Вычислить и задержать женщину помог местный житель, который стал косвенным очевидцем произошедшего. Также сыщики изучили записи с видеорегистраторов водителей, проезжавших мимо заброшенной овощебазы.
После задержания жительница Нижнего Новгорода заявила, что решила убить своих детей из-за того, что не могла их содержать, так как не работала и была в разводе. Однако следователи выяснили, что серьезных проблем с финансами у нее не было. Так, оказалось, что женщина каждый месяц тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля и недавно купила путевку на заграничный курорт.
Комментарии