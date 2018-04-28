Подросток стал жертвой разгона протестующих палестинцев в секторе Газа

Сегодня скончался еще один участник массовых протестов палестинцев против израильской оккупации —
15-летний подросток, получивший ранение в голову.
Число жертв пятничных столкновений палестинцев против израильских военных возросло до четырех. Сотни палестинцев пострадали от слезоточивого газа, десятки получили огнестрельные ранения. Израильские солдаты открыли огонь боевыми патронами, когда протестующие попытались прорваться через двойное заграждение, отделяющее сектор Газа от Израиля. Основным оружием палестинцев были камни, которыми они забрасывали израильские бронетранспортеры.
Согласно заявлению представителей армии Израиля, в беспорядках на границе участвовало около 10 тысяч человек. Израильская авиация в ответ нанесла удары по шести объектам палестинского движения ХАМАС.
Акции протеста начались в секторе Газа 30 марта, за это время в столкновениях погибли уже более сорока человек.
Согласно заявлению представителей армии Израиля, в беспорядках на границе участвовало около 10 тысяч человек. Израильская авиация в ответ нанесла удары по шести объектам палестинского движения ХАМАС.
Акции протеста начались в секторе Газа 30 марта, за это время в столкновениях погибли уже более сорока человек.
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