Россия и Белоруссия задумались об объединении поставок молока

Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера для поставок молочной продукцию в нашу страну.
Такая компания также будет контролировать качество продукции и цену, сообщили в Минсельхозе.
Ранее Россельхознадзор несколько раз грозился запретить поставки в Россию белорусской молочки из-за претензий к качеству. Позже от этого отказались, но ввели усиленный контроль.
В начале апреля министр сельского хозяйства Александр Ткачёв пообещал напоить россиян отечественным молоком и заявил, что российские производители активно теснят иностранных конкурентов. Из всей импортной молочной продукции в России, 86% — от белорусских поставщиков.
Ранее Россельхознадзор несколько раз грозился запретить поставки в Россию белорусской молочки из-за претензий к качеству. Позже от этого отказались, но ввели усиленный контроль.
В начале апреля министр сельского хозяйства Александр Ткачёв пообещал напоить россиян отечественным молоком и заявил, что российские производители активно теснят иностранных конкурентов. Из всей импортной молочной продукции в России, 86% — от белорусских поставщиков.
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