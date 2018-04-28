Российские хоккеисты проиграли в пятом матче Евротура подряд

Сборная России проиграла команде Швеции в матче Еврохоккейтура.
Встреча, проходившая Стокгольме, закончилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев.
В составе шведской сборной отличились Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон. Россияне же ответили точным броском Алексея Бывальцева.
Таким образом, сборная России потерпела уже пятое поражение подряд под руководством Ильи Воробьёва, который сменил у руля национальной команды Олега Знарка.
В заключительном матче Евротура сборная России встретится с командой Чехии. Отметим, что победителем турнира досрочно стала сборная Финляндии.
В составе шведской сборной отличились Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон. Россияне же ответили точным броском Алексея Бывальцева.
Таким образом, сборная России потерпела уже пятое поражение подряд под руководством Ильи Воробьёва, который сменил у руля национальной команды Олега Знарка.
В заключительном матче Евротура сборная России встретится с командой Чехии. Отметим, что победителем турнира досрочно стала сборная Финляндии.
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