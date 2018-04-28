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    В петербургской филармонии готовятся выступить легендарные музыканты в погонах. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургской филармонии готовятся выступить легендарные музыканты в погонах

    В петербургской филармонии готовятся выступить легендарные музыканты в погонах

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    В петербургской филармонии готовятся выступить легендарные музыканты в погонах

    В петербургской филармонии готовятся выступить легендарные музыканты в погонах

      1 и 2 мая в Большом зале петербургской филармонии выступит Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова.

      Уникальный творческий коллектив исполнит для ветеранов любимые песни военных лет. В программе 25 произведений, не оставляющих равнодушными никого.

      Идея пригласить ансамбль Александрова принадлежит Международному фонду культурных инициатив маэстро Темирканова. За последние 15 лет подобные благотворительные концерты ко Дню Победы стали важной частью концертной афиши петербургской филармонии. Но музыкантов в погонах публика всегда встречает с особым чувством.

      По словам участников ансамбля, выступать на этой прославленной сцене для них огромная честь. Концерты 1 и 2 мая пройдут в Большом зале филармонии, где в августе 1942-го была исполнена «Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича.

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