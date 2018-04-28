В Москве продюсер группы «Джинсовые мальчики» получил 17 лет за педофилию

Продюсера, музыканта и создателя группы «Джинсовые мальчики» признали виновным в изнасиловании детей в Москве.
Установлено, что 46-летний Сергей Грушевский с 2014 по 2016 годы заманивал несовершеннолетних участников группы к себе домой под предлогом проведения репетиций. После этого мужчина, подавляя волю мальчиков, неоднократно их насиловал.
Как сообщили в столичном управлении СК, Грушевского изобличили по всем инкриминируемым ему 6 эпизодам.
Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии.
Сергей Грушевский, актер, поэт, музыкант и телеведущий, основал детскую группу «Джинсовые мальчики» в 2013 году. Коллектив выпустил несколько альбомов с собственными песнями и около десятка клипов.
Как сообщили в столичном управлении СК, Грушевского изобличили по всем инкриминируемым ему 6 эпизодам.
Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии.
Сергей Грушевский, актер, поэт, музыкант и телеведущий, основал детскую группу «Джинсовые мальчики» в 2013 году. Коллектив выпустил несколько альбомов с собственными песнями и около десятка клипов.
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