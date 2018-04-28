Петербургские поисковики обсуждают, как остановить разрушение братских могил

Члены общественных организаций постарались собрать воедино все болевые точки Петербурга, связанные с памятью о Великой Отечественной войне.

По их словам, на Серафимовском, Богословском, Смоленском и Большеохтинском кладбищах сейчас массово разрушаются братские могилы. На их месте проводят новые захоронения.



Угроза нависла и над блокадными предприятиями. К примеру, Левашовский хлебозавод пытаются защитить от застройки, а блокадную подстанцию неподалеку от цирка на Фонтанке — от переоборудования в бассейн для бегемотов.



Это уже вторая встреча общественников. Первую неделей ранее посвятили уничтожению воинских захоронений на местах боев в Пушкинском, Кировском и Всеволожском районах Ленобласти. По итогам дискуссий инициативная группа намерена обратиться к полпреду президента по Северо-Западу, чтобы сформировать рабочую группу для сохранения памяти жертв блокады во всем регионе.