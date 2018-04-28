В Совфеде рассказали о 430 млрд долларов, незаконно вывезенных из РФ

Более 430 миллиардов долларов были незаконно вывезены из России с 2000 года, заявили в Совфеде.
В период с 2000 по 2017 год, согласно независимым оценкам, из России были вывезены более 430 млрд долларов. Такие данные привел в субботу сенатор Виктор Бондарев, передает РИА Новости.
Виктор Бондарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности: «По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики».
Незаконный вывод капитала — одна из ключевых проблем, из-за которой в настоящее время не удается реализовать все возможности развития экономики, считает сенатор.
Чтобы решить эту проблему, комитет по обороне и безопасности предлагает ряд мер, среди которых разработка механизмов по выявлению фиктивных сделок и подставных фирм, совершенствование взаимодействия надзорных и правоохранительных ведомств и реформа механизмов отслеживания данных о деятельности кредитных организаций, добавил Бондарев.
Виктор Бондарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности: «По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики».
Незаконный вывод капитала — одна из ключевых проблем, из-за которой в настоящее время не удается реализовать все возможности развития экономики, считает сенатор.
Чтобы решить эту проблему, комитет по обороне и безопасности предлагает ряд мер, среди которых разработка механизмов по выявлению фиктивных сделок и подставных фирм, совершенствование взаимодействия надзорных и правоохранительных ведомств и реформа механизмов отслеживания данных о деятельности кредитных организаций, добавил Бондарев.
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