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    Водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Финляндии

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    Водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Финляндии

    Водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Финляндии

    Неизвестный открыл стрельбу по полицейским на западе Финляндии. Нападавший убит, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

    Инцидент произошел в деревне Лемпяяля. Полицейские остановили подозрительный автомобиль на трассе. Водитель попытался сбежать, стражи порядка бросились в погоню. Машину подозреваемого наконец удалось заблокировать, но мужчина начал стрелять.

    Ответным огнем мужчина был уничтожен. В перестрелке пострадали двое полицейских, их ранения не угрожают жизни.

    Инцидент в Лемпяяля расследует криминальная полиция и генпрокуратура страны, передает ТАСС.

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