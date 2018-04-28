Водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Финляндии

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским на западе Финляндии. Нападавший убит, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Инцидент произошел в деревне Лемпяяля. Полицейские остановили подозрительный автомобиль на трассе. Водитель попытался сбежать, стражи порядка бросились в погоню. Машину подозреваемого наконец удалось заблокировать, но мужчина начал стрелять.
Ответным огнем мужчина был уничтожен. В перестрелке пострадали двое полицейских, их ранения не угрожают жизни.
Инцидент в Лемпяяля расследует криминальная полиция и генпрокуратура страны, передает ТАСС.
Ответным огнем мужчина был уничтожен. В перестрелке пострадали двое полицейских, их ранения не угрожают жизни.
Инцидент в Лемпяяля расследует криминальная полиция и генпрокуратура страны, передает ТАСС.
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