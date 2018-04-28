ЦБ: ставка по ипотеке достигла исторического минимума

В Банке России сообщили, что средневзвешенная рублевая ставка по ипотечным кредитам достигла минимума и будет снижаться в будущем.
Как подчеркнули в ЦБ, средневзвешенная процентная ставка в марте составила 9,64%, обновив очередной исторический минимум. В феврале ставка составляла 9,75%, а в марте прошлого года — 11,68%.
При этом объем и количество ипотечных кредитов продолжают увеличиваться. В марте 2018 года было выдано 118,7 тыс. рублевых займов на общую сумму 234,7 млрд рублей.
Увеличилась и совокупная сумма задолженности. За прошлый месяц она выросла на 2,1% — до 5,4 трлн рублей. На 1 апреля доля просроченной задолженности, как и в прошлом месяце, составила 1,3%, сообщили в ЦБ.
При этом объем и количество ипотечных кредитов продолжают увеличиваться. В марте 2018 года было выдано 118,7 тыс. рублевых займов на общую сумму 234,7 млрд рублей.
Увеличилась и совокупная сумма задолженности. За прошлый месяц она выросла на 2,1% — до 5,4 трлн рублей. На 1 апреля доля просроченной задолженности, как и в прошлом месяце, составила 1,3%, сообщили в ЦБ.
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