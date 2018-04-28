В администрации Петербурга два чиновника лишились постов из-за утраты доверия

На заседании правительства Петербурга стало известно о кадровых решениях губернатора.

Сотрудник комитета по благоустройству Виктор Шабнов больше не работает в должности заместителя председателя комитета. В соответствии с законом «О коррупции» он уволен. Одновременно с Шабновым и с такой же формулировкой должности лишилась Дина Журавлёва из отдела по организации пассажирских перевозок комитета по транспорту.



Подвергся критике и глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев. Губернатору Георгию Полтавченко не понравилось, что слишком часто и не всегда обоснованно бюджетные средства перечисляются на ремонт полигона «Красный Бор».



Все эти оргвыводы были сделаны после доклада главы комитета по экономической политике Ивана Филлипова. Он сообщил, что Петербург в числе лидеров, которые успешно выполняют поручения президента в области социально-экономической политики.



Завершилось сегодняшнее заседание городского правительства еще одной порцией критики в адрес председателя комитета по развитию предпринимательства Эльгиза Качаева. Градоначальнику не понравилось, что на многочисленных фестивалях и ярмарках торговля происходит большей частью хаотично.