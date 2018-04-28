Брат Раисы Горбачёвой умер в одиночестве в психбольнице

Родной брат Раисы Горбачевой
82-летний писатель Евгений Титаренко умер после продолжительной болезни.
О смерти родного брата Раисы Горбачёвой агентству «Воронеж» сообщил собственный источник. Отмечается, что точная причина смерти писателя будет известна после вскрытия.
Известно, что Евгений Титаренко последние годы содержался в психоневрологическом диспансере в воронежском поселке Орловка. Он был признан недееспособным в 1993 году. Опеку над писателем взяли на на себя не родственники писателя, а главврач диспансера.
В местных СМИ сообщалось, что Титаренко якобы находится в психбольнице незаконно, к нему не пускают посетителей. Кроме того, журналисты выяснили, что в квартире писателя якобы проживают родственники главврача лечебницы. Прокуратура Воронежской области провела проверку, но нарушений не нашла.
Сотрудники прокуратуры установили, что писатель по-прежнему является собственником квартиры, все коммунальные платежи оплачиваются из его пенсии, а выписать Титаренко из клиники невозможно по причине состояния его здоровья.
В одном из интервью Раиса Горбачёва отмечала, что дарованиям ее родного брата не суждено было сбыться, так как «талант оказался невостребованным и погубленным». «Брат пьет и много месяцев проводит в больнице», — говорила она.
Первая леди СССР Раиса Горбачёва скончалась 20 сентября 1999 года. За несколько месяцев до смерти врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание крови — лейкоз. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв в настоящее время проживает в подмосковной деревне Калчуга, продолжает заниматься общественной и исследовательской деятельностью, участвует в экспертных дискуссиях и пишет книги.
Известно, что Евгений Титаренко последние годы содержался в психоневрологическом диспансере в воронежском поселке Орловка. Он был признан недееспособным в 1993 году. Опеку над писателем взяли на на себя не родственники писателя, а главврач диспансера.
В местных СМИ сообщалось, что Титаренко якобы находится в психбольнице незаконно, к нему не пускают посетителей. Кроме того, журналисты выяснили, что в квартире писателя якобы проживают родственники главврача лечебницы. Прокуратура Воронежской области провела проверку, но нарушений не нашла.
Сотрудники прокуратуры установили, что писатель по-прежнему является собственником квартиры, все коммунальные платежи оплачиваются из его пенсии, а выписать Титаренко из клиники невозможно по причине состояния его здоровья.
В одном из интервью Раиса Горбачёва отмечала, что дарованиям ее родного брата не суждено было сбыться, так как «талант оказался невостребованным и погубленным». «Брат пьет и много месяцев проводит в больнице», — говорила она.
Первая леди СССР Раиса Горбачёва скончалась 20 сентября 1999 года. За несколько месяцев до смерти врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание крови — лейкоз. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв в настоящее время проживает в подмосковной деревне Калчуга, продолжает заниматься общественной и исследовательской деятельностью, участвует в экспертных дискуссиях и пишет книги.
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