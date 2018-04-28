Почти 100 тысяч москвичей не смогут на праздниках покинуть РФ из-за долгов

Число невыездных москвичей перед майскими праздниками достигло почти 100 тысяч человек, сообщает столичная служба судебных приставов.
Общая сумма долга тех, кому временно ограничили выезд из России, составляет 314 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов.
Из сообщения УФССП: «По состоянию на 28 апреля 2018 года действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ».
В прошлом году этот показатель перед майскими праздниками был почти в два раза меньше — 55 тысяч должников.
Из сообщения УФССП: «По состоянию на 28 апреля 2018 года действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ».
В прошлом году этот показатель перед майскими праздниками был почти в два раза меньше — 55 тысяч должников.
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