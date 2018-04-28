В СК раскрыли подробности задержания нижегородской матери-убийцы

Найти женщину, убившую двух своих маленьких детей в Нижегородской области, помог мужчина, который стал косвенным очевидцем происшедшего.
О том, как удалось найти подозреваемую, рассказала РИА Новости представитель СУ СК по Нижегородской области Юлия Склярова. По останкам детей, найденным в сгоревшем здании, было невозможно определить ни их пол, ни возраст. Чтобы установить личности погибших, следователям пришлось провести кропотливую работу и обратиться за помощью к гражданам. Тех, кто проезжал по дороге мимо заброшенного склада, попросили предоставить записи с видеорегистраторов. И это принесло результат.
Юлия Склярова, представитель СУ СКР по региону: «Большую помощь правоохранительным органам оказал житель Нижегородской области, предоставивший информацию, которая помогла оперативно установить местонахождение подозреваемой в убийстве детей женщины и задержать ее. Следователи СК благодарят мужчину, который стал косвенным очевидцем произошедшего, за проявленную активную гражданскую позицию».
Напомним, утром 27 апреля на месте пожара на заброшенной овощебазе в Семёновском районе Нижегородской области были найдены обгоревшие тела двух маленьких детей. Сразу было установлено, что они были убиты. А спустя сутки удалось задержать подозреваемую — мать погибших, которая во всем созналась.
Установлено, что 25 апреля 27-летняя женщина задушила своих детей в арендованном автомобиле Kia. После этого она на заправке купила жидкость для розжига и попыталась сжечь тела в лесу в Семёновском районе. Однако испугавшись, что ее могут заметить охотники, сбила огонь и вернулась с телами в Нижний Новгород. На следующий день, 26 апреля, она вернулась в Семёновский район, где в заброшенном здании овощехранилища сожгла тела, после чего скрылась.
На допросе женщина заявила, что решила убить детей, так как не могла их обеспечить. При этом оказалось, что она каждый месяц тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля и недавно купила путевку на заграничный курорт.
Как сообщили в нижегородском управлении СК, в ближайшее время женщине предъявят обвинение. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы определить вменяемость подозреваемой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних». Женщине грозит пожизненное заключение.
Юлия Склярова, представитель СУ СКР по региону: «Большую помощь правоохранительным органам оказал житель Нижегородской области, предоставивший информацию, которая помогла оперативно установить местонахождение подозреваемой в убийстве детей женщины и задержать ее. Следователи СК благодарят мужчину, который стал косвенным очевидцем произошедшего, за проявленную активную гражданскую позицию».
Напомним, утром 27 апреля на месте пожара на заброшенной овощебазе в Семёновском районе Нижегородской области были найдены обгоревшие тела двух маленьких детей. Сразу было установлено, что они были убиты. А спустя сутки удалось задержать подозреваемую — мать погибших, которая во всем созналась.
Установлено, что 25 апреля 27-летняя женщина задушила своих детей в арендованном автомобиле Kia. После этого она на заправке купила жидкость для розжига и попыталась сжечь тела в лесу в Семёновском районе. Однако испугавшись, что ее могут заметить охотники, сбила огонь и вернулась с телами в Нижний Новгород. На следующий день, 26 апреля, она вернулась в Семёновский район, где в заброшенном здании овощехранилища сожгла тела, после чего скрылась.
На допросе женщина заявила, что решила убить детей, так как не могла их обеспечить. При этом оказалось, что она каждый месяц тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля и недавно купила путевку на заграничный курорт.
Как сообщили в нижегородском управлении СК, в ближайшее время женщине предъявят обвинение. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы определить вменяемость подозреваемой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних». Женщине грозит пожизненное заключение.
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