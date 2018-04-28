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    Эксперты раскрыли секреты правильного шашлыка. еда, здоровье, мясо, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты раскрыли секреты правильного шашлыка

    Эксперты раскрыли секреты правильного шашлыка

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    Эксперты раскрыли секреты правильного шашлыка

    Эксперты раскрыли секреты правильного шашлыка

      Эксперты «Роскачества» опубликовали результаты проверки мяса для шашлыков. По заявлениям специалистов, идеальных полуфабрикатов на прилавках магазинов нет. Какое же мясо брать и как его правильно готовить?

      Над рецептом главного майского блюда россиян поработал Роспотребнадзор. Начинать стоит с выбора мяса. Конечно, хорош шашлык из вырезки, но все прекрасно знают, что у опытного мясника — все вырезка. А вот в качестве разобраться можно.

      Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области: «Оптимальный вариант, если это мясо охлажденное. Потому что оно сочное, не потеряло влагу. Если же мясо подверглось замораживанию, а вам его потом после размораживания продают, то отличить охлажденное от размороженного мяса можно по цвету. Охлажденное будет более темное и глянцевое. А размороженное будет более светлого цвета, такого глянцевого покрытия уже не будет, и от него на подложке будет очень много выделяться сока, мясного сока».

      Если лень возиться с маринадом и прочими приготовлениями, можно взять и полуфабрикат. Тут важна категория — берите «А» или «Б». Там, по крайней мере, будет мясо, а не лук с водой по цене мяса. Взгляните и на срок годности. Главный признак опасного полуфабриката — набухшая крышка. Купив мясо где-нибудь на дороге или с машины, тоже можно испортить праздники.

      Илья Акинфиев, инфекционист: «Сальмонеллез может находиться и в мясе, и в маринаде, если он готовится на майонезе или кефире. И также опасно при использовании недостаточно термически обработанного мяса либо, как любят многие, приготовить шашлык, а потом выложить на него лук с маринадом, который как раз и не прошел термическую обработку».

      Подробнее о секретах шашлыка, а также рецепт от повара, который регулярно почивал Сосо Павлиашвили, Валерия Меладзе, Уилла Смита, а однажды кормил мясом Кандализу Райз, — в сюжете обозревателя НТВ Марата Сетдикова.

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