Эксперты раскрыли секреты правильного шашлыка

Эксперты «Роскачества» опубликовали результаты проверки мяса для шашлыков. По заявлениям специалистов, идеальных полуфабрикатов на прилавках магазинов нет. Какое же мясо брать и как его правильно готовить?

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Над рецептом главного майского блюда россиян поработал Роспотребнадзор. Начинать стоит с выбора мяса. Конечно, хорош шашлык из вырезки, но все прекрасно знают, что у опытного мясника — все вырезка. А вот в качестве разобраться можно.



Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области: «Оптимальный вариант, если это мясо охлажденное. Потому что оно сочное, не потеряло влагу. Если же мясо подверглось замораживанию, а вам его потом после размораживания продают, то отличить охлажденное от размороженного мяса можно по цвету. Охлажденное будет более темное и глянцевое. А размороженное будет более светлого цвета, такого глянцевого покрытия уже не будет, и от него на подложке будет очень много выделяться сока, мясного сока».



Если лень возиться с маринадом и прочими приготовлениями, можно взять и полуфабрикат. Тут важна категория — берите «А» или «Б». Там, по крайней мере, будет мясо, а не лук с водой по цене мяса. Взгляните и на срок годности. Главный признак опасного полуфабриката — набухшая крышка. Купив мясо где-нибудь на дороге или с машины, тоже можно испортить праздники.



Илья Акинфиев, инфекционист: «Сальмонеллез может находиться и в мясе, и в маринаде, если он готовится на майонезе или кефире. И также опасно при использовании недостаточно термически обработанного мяса либо, как любят многие, приготовить шашлык, а потом выложить на него лук с маринадом, который как раз и не прошел термическую обработку».



Подробнее о секретах шашлыка, а также рецепт от повара, который регулярно почивал Сосо Павлиашвили, Валерия Меладзе, Уилла Смита, а однажды кормил мясом Кандализу Райз, — в сюжете обозревателя НТВ Марата Сетдикова.

