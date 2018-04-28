Ученые нашли место самого массового жертвоприношения детей

Археологи обнаружили в Перу следы самого массового жертвоприношения детей.

В городе Трухильо нашли 140 человеческих скелетов — они были убиты более 500 лет назад, во времена цивилизации Чиму. Возраст погибших — от пяти до 14 лет, большинству было около 8–12 лет. Головы жертв обращены на запад, к морю.



Рядом были захоронены 200 полуторагодовалых лам. Археологи отмечают, что грудные клетки детей были вскрыты твердой рукой — ритуал проводил опытный жрец. Исследователи считают, что такую жертву принесли, пытаясь справиться с неурожаем, вызванным наводнениями.



Один из авторов открытия признал, что за тридцать лет работы ничего подобного не видел. По мнению экспертов, захоронение может быть лишь верхушкой айсберга, и вокруг вскоре найдут больше следов масштабных жертвоприношений.