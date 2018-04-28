Президент Казахстана назвал Россию «богом данным соседом»

Казахстан и Россия построили очень близкие отношения, которые могут быть образцом межгосударственного сотрудничества двух стран, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «Россия — это исторический наш сосед, как говорится богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве и дружбе, понимании друг друга. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и России — тоже».
Назарбаев, выступая на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметил, что Казахстан имеет дружественное окружение, благодаря политики, которую лично он проводит в стране.
Казахстан граничит с Россией и Китаем. Отношения с РФ Назарбаев назвал образцом межгосударственного сотрудничества двух стран, передает ТАСС.
Назарбаев, выступая на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметил, что Казахстан имеет дружественное окружение, благодаря политики, которую лично он проводит в стране.
Казахстан граничит с Россией и Китаем. Отношения с РФ Назарбаев назвал образцом межгосударственного сотрудничества двух стран, передает ТАСС.
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