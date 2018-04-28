В Госдуму внесен законопроект о зарплате депутатов в 35 тысяч рублей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов предложили приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.
В законопроекте отмечается, что сейчас зарплата сенаторов и депутатов такая же, как у федеральных министров, а в 2016 году она в несколько раз превышала размер средних выплат по стране. Справедливороссы предлагают установить фиксированную оплату для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы в размере средней заработной платы по РФ — это порядка 35 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается отменить все льготы для законодателей — по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Это, по мнению авторов инициативы, позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.
В правительстве законопроект не поддержали, сославшись на позицию Конституционного суда, согласно которой депутату не рекомендуется заниматься другой деятельностью, приносящей доход. В кабмине объясняют, что повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности, передает РИА Новости.
Депутаты и сенаторы обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями», — говорится в комментарии правительства РФ.
Однако законопроект справедливороссов сегодня был внесен в базу данных нижней палаты парламента. «Зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы», — сообщается в статусе.
Кроме того, предлагается отменить все льготы для законодателей — по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Это, по мнению авторов инициативы, позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.
В правительстве законопроект не поддержали, сославшись на позицию Конституционного суда, согласно которой депутату не рекомендуется заниматься другой деятельностью, приносящей доход. В кабмине объясняют, что повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности, передает РИА Новости.
Депутаты и сенаторы обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями», — говорится в комментарии правительства РФ.
Однако законопроект справедливороссов сегодня был внесен в базу данных нижней палаты парламента. «Зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы», — сообщается в статусе.
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