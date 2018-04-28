В правящей партии Армении назвали главные ошибки власти

Монополизация власти и недооценка роли оппозиции — главные ошибки правящей партии в Армении, заявил исполняющий обязанности министра юстиции страны.
Монополизация власти в Армении стала главной ошибкой правящей Республиканской партии в стране. об этом в субботу на брифинге в правительстве заявил исполняющий обязанности министра юстиции Давид Арутюнян, передает ТАСС.
Давид Арутюнян, и. о. министра юстиции Армении: «Думаю, что основная проблема — непонимание с нашей стороны, со стороны Республиканской партии, опасности монополизации власти одной политической партией. Это наша основная ошибка, которую мы признаем».
Кроме того, ошибкой действующей власти стало то, что она недооценила роль оппозиции, добавил Арутюнян.
Давид Арутюнян: «Сильная оппозиция в стране означает сильное государство».
Исполняющий обязанности министра также призвал коллег не повторять этих ошибок.
Давид Арутюнян: «Мы не должны переходить от одной монополии к другой. Процесс должен быть максимально инклюзивным с политической точки зрения, и мы понимаем, что это единственный способ двигаться дальше».
Напомним, на 1 мая в парламенте Армении назначены досрочные выборы премьер-министра страны. Оппозиция требует избрать главой правительства своего лидера Никола Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян готов выдвинуть свою кандидатуру.
Давид Арутюнян, и. о. министра юстиции Армении: «Думаю, что основная проблема — непонимание с нашей стороны, со стороны Республиканской партии, опасности монополизации власти одной политической партией. Это наша основная ошибка, которую мы признаем».
Кроме того, ошибкой действующей власти стало то, что она недооценила роль оппозиции, добавил Арутюнян.
Давид Арутюнян: «Сильная оппозиция в стране означает сильное государство».
Исполняющий обязанности министра также призвал коллег не повторять этих ошибок.
Давид Арутюнян: «Мы не должны переходить от одной монополии к другой. Процесс должен быть максимально инклюзивным с политической точки зрения, и мы понимаем, что это единственный способ двигаться дальше».
Напомним, на 1 мая в парламенте Армении назначены досрочные выборы премьер-министра страны. Оппозиция требует избрать главой правительства своего лидера Никола Пашиняна и заявляет, что массовые протесты в стране не закончатся, пока на пост премьера не будет избран «человек от народа». Сам Пашинян готов выдвинуть свою кандидатуру.
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