Лавров: мир в Сирии нужен не всем

Москва констатирует продолжающиеся попытки помешать диалогу между сирийцами, заявил глава МИД РФ.
По словам Сергея Лаврова, каждый раз, когда появляется надежда на урегулирование конфликта, по ней наносится удар.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар».
Перед началом трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Турции и Ирана Лавров также подчеркнул, что удары, нанесенные США и их союзниками по объектам в Сирии, не только обострили текущую ситуацию, но и «нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования», передает «Интерфакс».
Российского министра поддержал и глава МИД Ирана. Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия американцев привели к дополнительной эскалации в Сирии, а также создали угрозу для политической независимости и единства этой страны.
В свою очередь глава МИД Турции Мавлюд Чавушоглу отметил, что любое силовое решение сирийского кризиса будет незаконным, так как не принесет устойчивого мира. При этом он подчеркнул, что есть игроки, которые хотят подорвать усилия РФ, Турции и Ирана в сирийском урегулировании.
Напомним, в ночь на 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по сирийским правительственным объектам. На Западе заявили, что атака стала ответом Дамаску, якобы виновному в применении химоружия в сирийской Думе. В Москве же сообщили об инсценировке химического инцидента.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар».
Перед началом трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Турции и Ирана Лавров также подчеркнул, что удары, нанесенные США и их союзниками по объектам в Сирии, не только обострили текущую ситуацию, но и «нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования», передает «Интерфакс».
Российского министра поддержал и глава МИД Ирана. Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия американцев привели к дополнительной эскалации в Сирии, а также создали угрозу для политической независимости и единства этой страны.
В свою очередь глава МИД Турции Мавлюд Чавушоглу отметил, что любое силовое решение сирийского кризиса будет незаконным, так как не принесет устойчивого мира. При этом он подчеркнул, что есть игроки, которые хотят подорвать усилия РФ, Турции и Ирана в сирийском урегулировании.
Напомним, в ночь на 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по сирийским правительственным объектам. На Западе заявили, что атака стала ответом Дамаску, якобы виновному в применении химоружия в сирийской Думе. В Москве же сообщили об инсценировке химического инцидента.
Комментарии