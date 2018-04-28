В Кирове три пьяные девушки избили сотрудников ГИБДД

Приняли удар на себя сотрудники ДПС Кирова. Так вышло, что все ближайшие экипажи патрульно-постовой службы, которые обычно разбираются с хулиганами, были заняты и усмирять нарушителей порядка пришлось инспекторам, вот только не знали они, с кем придется иметь дело.

Экипаж атаковали три подвыпившие дамы. Свой гнев участницы застолья, которые к тому времени переместились на улицу, попытались сорвать на офицерах. Сначала они оскорбляли их, а потом окончательно потеряли контроль над собой и принялись избивать стражей порядка.



Патрульным ничего не оставалось, как применить силу. Один из сотрудников достал телефон, чтобы снять конфликт на видео, что еще больше разозлило нарушительниц порядка. За противостоянием наблюдали приятели девушек. Но лишь один попытался утихомирить подруг, о чем быстро пожалел. В конце концов всю компанию доставили в отделение.



Сергей Баранцев, глава пресс-службы УМВД России по Кировской области: «Они оскорбляли полицейских с использованием ненормативной лексики. Были применены физическая сила и наручники. Троих доставили в отдел полиции, они привлечены к административной ответственности. Наложен штраф».



Впрочем, дело может принять куда более серьезный оборот. Не исключено, что за оскорбление сотрудников полиции против девушек возбудят уголовное дело.