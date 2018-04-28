Осужденного за разбой бойца ММА экстрадировали из Таиланда в Москву

В Москву из Таиланда экстрадировали российского бойца ММА. На родине его заочно осудили и приговорили к семи годам колонии за серию разбойных нападений. В последнее время он скрывался в Бангкоке, где работал инструктором по боевым искусствам Рустама Абдурахманова.

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Ранее в городе Артёме Абдурахманов с подельниками представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, разъезжая на автомобиле с подложными госномерами, совершили несколько разбоев.



Первой жертвой налетчиков стал частный инкассатор. Преступники, угрожая оружием, отняли у него 900 тысяч рублей. А после начали охоту за иностранными коммерсантами, которые приезжали в Россию для подписания контрактов и при себе имели наличные.



Ирина Волк, официальный представитель МВД Росси: « Еще одним из потерпевших от противоправных действий налетчиков стал иностранец, у которого было похищено свыше миллиона рублей. В 2015 году оперативники УМВД России по Приморскому краю задержали двоих участников группы. Доказана их причастность к шести эпизодам противоправной деятельности: разбойным нападениям, использованию заведомо подложных государственных регистрационных знаков транспортных средств, похищению документов».



Когда сообщников Абдурахманова задержали, сам он купил билет в один конец и улетел в Таиланд. Там он успешно преподавал восточные единоборства, но не знал, что местные офицеры уже получили ориентировки с его фотографиями. Ведь в России мужчину заочно осудили на семь лет. Его подельники, кстати, уже отправились в тюрьму.



Сейчас боец ММА находится в камере линейного отдела полиции Шереметьева. Уже завтра его этапируют в колонию строгого режима, сообщает корреспондент НТВ Василиса Казакова.