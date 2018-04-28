Президент России поддержал инициативу объявить 2019 год Годом театра в России.
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в России Год театра. Такое заявление президент сделал на встрече с председателем Союза театральных деятелей России и художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент России: «Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра».
На встрече Путин и Калягин говорили также о концепции развития театрального дела в стране до 2020 года, а также о проблеме посещаемости театров, повышении зарплат актерам, вопросах ремонта зданий театров.
Владимир Путин, президент России: «Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра».
На встрече Путин и Калягин говорили также о концепции развития театрального дела в стране до 2020 года, а также о проблеме посещаемости театров, повышении зарплат актерам, вопросах ремонта зданий театров.
Комментарии