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    Путин поддержал идею провести в России Год театра. Путин, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поддержал идею провести в России Год театра

    Путин поддержал идею провести в России Год театра

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    Путин поддержал идею провести в России Год театра

    Путин поддержал идею провести в России Год театра

      Президент России поддержал инициативу объявить 2019 год Годом театра в России.

      Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в России Год театра. Такое заявление президент сделал на встрече с председателем Союза театральных деятелей России и художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным, передает ТАСС.

      Владимир Путин, президент России: «Давайте так и сделаем — 2019 год объявим в России Годом театра».

      На встрече Путин и Калягин говорили также о концепции развития театрального дела в стране до 2020 года, а также о проблеме посещаемости театров, повышении зарплат актерам, вопросах ремонта зданий театров.

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