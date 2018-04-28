На Урале из-за снимков из космоса разгорелся земельный скандал

В Свердловской области разгорается скандал из-за незаконных сделок с землей. В махинациях обвиняют и чиновников, и простых граждан, которым участки достались на льготных условиях. Главное доказательство в деле — спутниковые снимки.

Михаил и представить не мог, что слежку за ним районные сыщики могут вести прямо с околоземной орбиты. Свои 16 соток он получил на льготных условиях. Каждый шаг сверял с районной администрацией. Семья потом переехала, участок продали, а домик его якобы снесли новые собственники. Но через 8 лет в дверь Юриных постучали.



Следователи заявили, что все документы Михаил подделал. И ему предъявили съемку из космоса, на которой главное условие льготы — незавершенный объект строительства — на момент оформления право собственности 8 лет назад якобы отсутствовал.



До подсудимого так и не довели, кто тогда летал и что снимал. Но в Реже за махинациями с землей уже осудили и ряд чиновников, и взяли под стражу, но до вступления в законную силу решения отпустили кормящую маму Ирину Сохареву. Ее уже приговорили к трем годам лишения свободы.



Объект незавершенного строительства — в российском законодательстве понятие достаточно размытое. То есть формально даже фундамент, если он зарегистрирован, может таким считаться. На аукционах с разрешения местной администрации люди арендовали по несколько соток. Михаил Юрин взял 16. И теперь они потянули на особо крупный размер.



В Реже сейчас заведено более десяти подобных уголовных дел и на чиновников, и на обычных граждан. Что делать, если его все же признают виновным, Михаил Юрин пока не решил. На работе отцу двоих детей уже дали понять, если будет судимость — придется уйти по собственному. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

