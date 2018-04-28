Работника завода в Татарстане затянуло в конвейер и разрубило ножами

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на фанерном заводе в Зеленодольске.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на Зеленодольском фанерном заводе в Татарстане. 41-летнего мужчину затянуло в конвейер и разрубило ножами.
Пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан: «По версии следствия, в ходе работы мужчина увидел затор из технологической щепы на шнековом транспортере, после чего не остановив оборудование пультом управления и не дождавшись остановки шнека, машинист поднялся на транспортер и стал удалять затор. В этот момент он был затянут в агрегат и разрублен ножами».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточнили в субботу в пресс-службе.
Пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан: «Следствие полагает, что трагедия произошла в результате того, что неустановленные лица из числа работников завода допустили мужчину к работе на неисправном оборудовании, на транспортере которого отсутствовали блокировочные устройства».
Пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан: «По версии следствия, в ходе работы мужчина увидел затор из технологической щепы на шнековом транспортере, после чего не остановив оборудование пультом управления и не дождавшись остановки шнека, машинист поднялся на транспортер и стал удалять затор. В этот момент он был затянут в агрегат и разрублен ножами».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточнили в субботу в пресс-службе.
Пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан: «Следствие полагает, что трагедия произошла в результате того, что неустановленные лица из числа работников завода допустили мужчину к работе на неисправном оборудовании, на транспортере которого отсутствовали блокировочные устройства».
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