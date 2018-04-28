Матвиенко подарили 237-килограммового тунца

Японский политик подарил главе Совета Федерации огромную рыбу.
Во время встречи в Таврическом дворце генсек Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи рассказал Валентине Матвиенко, что его делегация привезла в Россию большого тунца и продемонстрировал спикеру Совфеда фотографию рыбы.
Матвиенко удивилась, когда узнала, что тунец весит 237 кг, и пообещала устроить в Совете Федерации обед японской кухни, передает ТАСС.
Также Матвиенко заявила, что 2018 год является особенным для отношений России и Японии. Впервые в истории решено провести масштабный проект — Год России в Японии и Год Японии в России. Всего в рамках проекта будет организовано более 250 мероприятий.
Матвиенко удивилась, когда узнала, что тунец весит 237 кг, и пообещала устроить в Совете Федерации обед японской кухни, передает ТАСС.
Также Матвиенко заявила, что 2018 год является особенным для отношений России и Японии. Впервые в истории решено провести масштабный проект — Год России в Японии и Год Японии в России. Всего в рамках проекта будет организовано более 250 мероприятий.
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