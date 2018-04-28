Строители провели тестовое включение подсветки Крымского моста

Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.
Статичная подсветка арочных пролетов Крымского моста будет символизировать российский флаг, сообщается на сайте, посвященному строительству масштабной переправы.
По задумке архитекторов, автодорожная арка будет подсвечена синим цветом, железнодорожная — красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым.
На днях строители провели тестовый запуск подсветки. В полном объеме и в постоянном режиме она начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста, говорится в сообщении.
Ранее украинские депутаты предложил создать «специальный международный консорциум» для использования Крымского моста, который станет «частью большой контрибуции». В Госдуме РФ посоветовали авторам таких идей «провериться у психиатра».
По задумке архитекторов, автодорожная арка будет подсвечена синим цветом, железнодорожная — красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым.
На днях строители провели тестовый запуск подсветки. В полном объеме и в постоянном режиме она начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста, говорится в сообщении.
Ранее украинские депутаты предложил создать «специальный международный консорциум» для использования Крымского моста, который станет «частью большой контрибуции». В Госдуме РФ посоветовали авторам таких идей «провериться у психиатра».
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