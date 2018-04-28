Скончалась 15-летняя российская сноубордистка Дарья Гумен

В Подмосковье скоропостижно скончалась сноубордистка Дарья Гумен. Ей было всего 15 лет.
Трагедия случилась 25 апреля, сообщает телеканал «360». В тот день Даша решила навестить свою подругу в подмосковных Люберцах. Придя к ней, девочка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть подростка.
Отец спортсменки Михаил Гумен рассказал, что у Дарьи не было никаких проблем со здоровьем. Два раза в год она проходила особое обследование врачей, после которого выдается заключение. В последний раз она проверяла здоровье 20 апреля.
По словам отца, Дарья была примерной дочерью, круглой отличницей и профессиональной сноубордисткой, которая всегда добивалась поставленных целей.
Михаил Гумен: «Очень боялась при мне сделать-какую-то ошибку, проиграть. А я очень боялся заметить эту ошибку. Последний кубок… она взяла все первые призы. Кубок России. Это было в Миассе 16 апреля».
Точных данных о том, что именно стало причиной смерти, пока нет — есть только догадки. Результаты экспертизы будут готовы лишь через месяц.
Отец спортсменки Михаил Гумен рассказал, что у Дарьи не было никаких проблем со здоровьем. Два раза в год она проходила особое обследование врачей, после которого выдается заключение. В последний раз она проверяла здоровье 20 апреля.
По словам отца, Дарья была примерной дочерью, круглой отличницей и профессиональной сноубордисткой, которая всегда добивалась поставленных целей.
Михаил Гумен: «Очень боялась при мне сделать-какую-то ошибку, проиграть. А я очень боялся заметить эту ошибку. Последний кубок… она взяла все первые призы. Кубок России. Это было в Миассе 16 апреля».
Точных данных о том, что именно стало причиной смерти, пока нет — есть только догадки. Результаты экспертизы будут готовы лишь через месяц.
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