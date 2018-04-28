Лукашенко на фоне протестов в Армении поручил «ужесточить дисциплину» в стране

Белоруссия может стать цветущим краем, но для этого необходимо поддерживать исполнительскую дисциплину и «не ныть», заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с промышленниками в Гомельской области.
Александр Лукашенко потребовал от белорусов повысить трудовую дисциплину, чтобы не допустить ситуацию, подобную сложившимся в Армении и на Украине. Особое внимание президент страны поручил обратить на «грамотный подбор кадров».
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Не будет дисциплины, будете искать „объективные“ причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут».
Лукашенко призвал своих граждан «держать голову на плечах», чтобы не потерять то, что имеет страна.
Напомним, что в Армении уже две недели не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. На фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, был назначен другой премьер из правящей партии. Митингующие обещали снова вывести на улицы тысячи людей, чтобы добиться избрания главой правительства «кандидата от народа».
Ранее Александр Лукашенко призвал белорусов переходить с водки и самогона на хорошее вино и пить его не чаще, чем через день.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Не будет дисциплины, будете искать „объективные“ причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут».
Лукашенко призвал своих граждан «держать голову на плечах», чтобы не потерять то, что имеет страна.
Напомним, что в Армении уже две недели не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. На фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, был назначен другой премьер из правящей партии. Митингующие обещали снова вывести на улицы тысячи людей, чтобы добиться избрания главой правительства «кандидата от народа».
Ранее Александр Лукашенко призвал белорусов переходить с водки и самогона на хорошее вино и пить его не чаще, чем через день.
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