Учительница умерла прямо на сцене во время концерта: видео

В одной из школ Казахстана учительница умерла прямо на сцене во время праздничного концерта.
Трагедию запечатлел на камеру один из очевидцев. На кадрах видео видно, как женщина вывела детей на сцену и помогла им построиться. Затем она отошла в сторону и через некоторое время почувствовала себя плохо — начала обмахиваться бумагами, а потом упала на пол. На помощь педагогу бросились коллеги и зрители из зала.
Как сообщает местное издание «Уральская неделя», всё произошло в минувшую пятницу, 27 апреля, в одной из школ города Уральска. Погибшая 55-летняя женщина была завучем начальных классов. Коллеги сразу же вызвали скорую помощь, однако медики, прибывшие в школу через семь минут, лишь констатировали смерть педагога.
О причинах произошедшего пока не сообщается, однако, по словам коллег педагога, у нее были проблемы со здоровьем, в частности она страдала от повышенного давления.
Как сообщает местное издание «Уральская неделя», всё произошло в минувшую пятницу, 27 апреля, в одной из школ города Уральска. Погибшая 55-летняя женщина была завучем начальных классов. Коллеги сразу же вызвали скорую помощь, однако медики, прибывшие в школу через семь минут, лишь констатировали смерть педагога.
О причинах произошедшего пока не сообщается, однако, по словам коллег педагога, у нее были проблемы со здоровьем, в частности она страдала от повышенного давления.
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