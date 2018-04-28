В Москве объявлено штормовое предупреждение

В столичном регионе в субботу ожидаются усиление ветра и гроза.
Порывистый ветер и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье во второй половине дня в субботу; в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Московском метеобюро.
Представитель Московского метеобюро: «С 12:30 до 18:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/c и выше, местами — гроза».
Температура воздуха поднимется в субботу до 17 градусов в Москве и до 19 градусов в Подмосковье.
Представитель Московского метеобюро: «С 12:30 до 18:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/c и выше, местами — гроза».
Температура воздуха поднимется в субботу до 17 градусов в Москве и до 19 градусов в Подмосковье.
Комментарии