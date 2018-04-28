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    В Москве объявлено штормовое предупреждение

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова
    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    В Москве объявлено штормовое предупреждение
  • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова

    • В столичном регионе в субботу ожидаются усиление ветра и гроза.

    Порывистый ветер и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье во второй половине дня в субботу; в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Московском метеобюро.

    Представитель Московского метеобюро: «С 12:30 до 18:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/c и выше, местами — гроза».

    Температура воздуха поднимется в субботу до 17 градусов в Москве и до 19 градусов в Подмосковье.

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