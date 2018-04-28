В Баку загорелся небоскреб Trump Tower

В высотном здании Trump Tower в столице Азербайджана горит, по предварительным данным, последний этаж. На место прибыли спасатели.
На опубликованной в YouTube видеозаписи видно, что верхушка небоскреба окутана густым дымом.
О том, что на место ЧП уже прибыли пожарные и борются с возгоранием, сообщает бакинское агентство АПА.
Причины пожара пока неизвестны.
Trump Tower входит в пятерку высочайших зданий Азербайджана. Высота башни — 130 метров. Здание имеет 33 наземных этажа, отделку закончили в 2015 году.
О том, что на место ЧП уже прибыли пожарные и борются с возгоранием, сообщает бакинское агентство АПА.
Причины пожара пока неизвестны.
Trump Tower входит в пятерку высочайших зданий Азербайджана. Высота башни — 130 метров. Здание имеет 33 наземных этажа, отделку закончили в 2015 году.
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