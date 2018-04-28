Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    В Баку загорелся небоскреб Trump Tower. Азербайджан, Баку, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Баку загорелся небоскреб Trump Tower

    В Баку загорелся небоскреб Trump Tower

    комментировать
    • Фото: orucov353, insta.maraqli.tv / nstagram.com
    В Баку загорелся небоскреб Trump Tower

    В Баку загорелся небоскреб Trump Tower

    В Баку загорелся небоскреб Trump Tower
    • Фото: orucov353, insta.maraqli.tv / nstagram.com

      • В высотном здании Trump Tower в столице Азербайджана горит, по предварительным данным, последний этаж. На место прибыли спасатели.

      На опубликованной в YouTube видеозаписи видно, что верхушка небоскреба окутана густым дымом.

      О том, что на место ЧП уже прибыли пожарные и борются с возгоранием, сообщает бакинское агентство АПА.

      Причины пожара пока неизвестны.



      Trump Tower входит в пятерку высочайших зданий Азербайджана. Высота башни — 130 метров. Здание имеет 33 наземных этажа, отделку закончили в 2015 году.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru