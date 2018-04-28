Интернет-омбудсмен заявил о невозможности заблокировать Telegram

Война с мессенджером Telegram будет продолжаться вечно, так как заблокировать его невозможно, заявил
интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Мариничев объяснил сложность блокировки мессенджера тем, что это не сайт, а приложение.
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно. Война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает».
По словам Мариничева, в случае с Telegram правильнее было бы бороться не с самим мессенджером, а с авторами нелегального контента. Он также добавил, что
Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение, и с помощью этих обновлений будет обходить блокировки.
При этом, заявил интернет-омбудсмен, пользователи не перестанут устанавливать программы для обхода блокировок из-за того, что в черный список попадают сторонние сервисы, передает РИА Новости.
Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Из-за этого появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.
Последняя серия блокировок коснулась соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В Роскомнадзоре заверили пользователей, что блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно. Война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает».
По словам Мариничева, в случае с Telegram правильнее было бы бороться не с самим мессенджером, а с авторами нелегального контента. Он также добавил, что
Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение, и с помощью этих обновлений будет обходить блокировки.
При этом, заявил интернет-омбудсмен, пользователи не перестанут устанавливать программы для обхода блокировок из-за того, что в черный список попадают сторонние сервисы, передает РИА Новости.
Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Из-за этого появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.
Последняя серия блокировок коснулась соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В Роскомнадзоре заверили пользователей, что блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
Комментарии