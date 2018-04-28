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    Интернет-омбудсмен заявил о невозможности заблокировать Telegram

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    Интернет-омбудсмен заявил о невозможности заблокировать Telegram

    <nobr>Интернет-омбудсмен</nobr> заявил о невозможности заблокировать Telegram

    Война с мессенджером Telegram будет продолжаться вечно, так как заблокировать его невозможно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

    Мариничев объяснил сложность блокировки мессенджера тем, что это не сайт, а приложение.

    Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно. Война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает».

    По словам Мариничева, в случае с Telegram правильнее было бы бороться не с самим мессенджером, а с авторами нелегального контента. Он также добавил, что
    Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение, и с помощью этих обновлений будет обходить блокировки.

    При этом, заявил интернет-омбудсмен, пользователи не перестанут устанавливать программы для обхода блокировок из-за того, что в черный список попадают сторонние сервисы, передает РИА Новости.

    смотретьПесков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов
    Песков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов
    Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Из-за этого появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.

    Последняя серия блокировок коснулась соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В Роскомнадзоре заверили пользователей, что блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.

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