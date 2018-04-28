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    Краснодарский курсант посадил поврежденный птицей самолет на «брюхо»

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    • Фото: vk.com
    Краснодарский курсант посадил поврежденный птицей самолет на «брюхо»

    Краснодарский курсант посадил поврежденный птицей самолет на «брюхо»

    Краснодарский курсант посадил поврежденный птицей самолет на «брюхо»
  • Фото: vk.com

    • Летчик-курсант Краснодарского военного авиационного училища смог экстренно посадить учебный самолет Л-39, в двигатель которого попала птица.

    Курсант Михаил Еманов в интервью телеканалу «Вести» рассказал, что принял решение посадить поврежденный самолет «на брюхо», потому что спасал дорогостоящую машину.

    Еманов признался, что после того, как почувствовал удар, сначала не поверил в реальность происходящего, но потом «быстро пришел в себя».

    Михаил Еманов, курсант Краснодарского военного авиационного училища: «Быстро вспомнил все те действия, которые отрабатывал на тренажерах. Я не покинул машину, потому что спасал дорогостоящую технику».

    На снимках, сделанных на месте событий, видно, что птица угодила в стекло фонаря кабины. Летчик рассказал, что после столкновения в самолете произошла разгерметизация, отказал двигатель. Воздушное судно начало резко терять скорость и высоту. Летчик доложил о ситуации, после чего последовала команда катапультироваться, но Михаил самовольно принял решение сажать самолет.

    После выяснилось, что решение пилота все-таки было верным: если бы курсант катапультировался, неуправляемая машина могла упасть на жилые дома или газонаполнительную станцию. Еманов же сумел посадить самолет в чистом поле без выпущенных шасси — на «брюхо». При этом военная техника не получила существенных повреждений: самолет подлежит восстановлению, сообщили на авиационной базе.

    По словам инструкторов, курсант всегда отличался спокойствием и хладнокровием. Стать летчиком он мечтал с детства, но в военное училище поступил только с четвертой попытки. Известно, что Михаила Еманова представили к награде за проявленное мужество по решению главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ.

    Краснодарский курсант посадил поврежденный птицей самолет на «брюхо». Краснодарский край, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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