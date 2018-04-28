Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Ивановский школьник ранил себя кинжалом, играя роль Отелло

    комментировать

    Ивановский школьник ранил себя кинжалом, играя роль Отелло

    Ивановский школьник ранил себя кинжалом, играя роль Отелло

    Девятиклассник ранил себя ножом во время «Шекспировских чтений».

    Инцидент произошел во время спектакля в Ивановском госуниверситете (ИвГУ). Школьник, который играл роль Отелло, должен был изобразить, как венецианский мавр совершает самоубийство после гибели любимой Дездемоны. Однако девятиклассник слишком сильно вжился в роль и по-настоящему ударил себя кинжалом, который учительница принесла из дома.

    Как сообщает IvanovoNews, сначала зрители даже не поняли, что произошло. Школьник просто схватился за бок и присел. Однако, когда все увидели кровь, в ИвГУ вызвали скорую.

    Сейчас мальчик находится в больнице. Управление образования проводит служебную проверку по факту происшествия во время спектакля, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru