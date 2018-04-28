Ивановский школьник ранил себя кинжалом, играя роль Отелло

Девятиклассник ранил себя ножом во время «Шекспировских чтений».
Инцидент произошел во время спектакля в Ивановском госуниверситете (ИвГУ). Школьник, который играл роль Отелло, должен был изобразить, как венецианский мавр совершает самоубийство после гибели любимой Дездемоны. Однако девятиклассник слишком сильно вжился в роль и по-настоящему ударил себя кинжалом, который учительница принесла из дома.
Как сообщает IvanovoNews, сначала зрители даже не поняли, что произошло. Школьник просто схватился за бок и присел. Однако, когда все увидели кровь, в ИвГУ вызвали скорую.
Сейчас мальчик находится в больнице. Управление образования проводит служебную проверку по факту происшествия во время спектакля, передает РИА Новости.
Как сообщает IvanovoNews, сначала зрители даже не поняли, что произошло. Школьник просто схватился за бок и присел. Однако, когда все увидели кровь, в ИвГУ вызвали скорую.
Сейчас мальчик находится в больнице. Управление образования проводит служебную проверку по факту происшествия во время спектакля, передает РИА Новости.
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