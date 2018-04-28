Мать напавшего на школу в Башкирии подростка рассказала о травле сына

Подростка, устроившего резню в школе Стерлитамака, перед нападением долгое время травили одноклассники
из-за его болезни.
Подростка, который устроил резню и пожар в школе в Башкирии, долгое время травили одноклассники из-за его проблем со слухом, а учителя и школьный психолог ему не помогли. Об этом РИА Новости сообщила мать подростка Лариса Тагирова.
Напомним, нападение произошло 18 апреля в школе №1 города Стерлитамака. Мальчик пришел в учебное учреждение с канцелярским ножом и емкостью с горючим веществом. Ножевые ранения получили учительница и одна школьница. Еще одна девочка, испугавшись пожара, который устроил нападавший, выпрыгнула в окно. Нападавший также был ранен: он сам ударил себя ножом. В настоящее время подросток арестован.
Лариса Тагирова: «Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал, как издевались над ним дети: могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться. Мы сигнализировали об этих ситуациях в школу, но дальше разговоров дело не шло».
Тагирова также рассказала, что осенью прошлого года запретила мальчику пользоваться Интернетом после того, как он стал интересоваться нападениями в школах. Тогда подросток завел дневник.
Лариса Тагирова: «Однажды я читала его дневник. Я ужаснулась, мне было очень больно за моего ребенка. Он изложил на бумаге все свои переживания, которые он испытывает в школе каждый день. Я показала эти записи учителю и психологу. Мы с ним много разговаривали об этом, успокаивали, водили на спортивные тренировки, чтобы его отвлечь».
Психолог, который читал дневник и работал с этой ситуацией, сказал, что мальчик долго копил переживания, но в конце концов сорвался, добавила Тагирова.
Напомним, нападение произошло 18 апреля в школе №1 города Стерлитамака. Мальчик пришел в учебное учреждение с канцелярским ножом и емкостью с горючим веществом. Ножевые ранения получили учительница и одна школьница. Еще одна девочка, испугавшись пожара, который устроил нападавший, выпрыгнула в окно. Нападавший также был ранен: он сам ударил себя ножом. В настоящее время подросток арестован.
Лариса Тагирова: «Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал, как издевались над ним дети: могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться. Мы сигнализировали об этих ситуациях в школу, но дальше разговоров дело не шло».
Тагирова также рассказала, что осенью прошлого года запретила мальчику пользоваться Интернетом после того, как он стал интересоваться нападениями в школах. Тогда подросток завел дневник.
Лариса Тагирова: «Однажды я читала его дневник. Я ужаснулась, мне было очень больно за моего ребенка. Он изложил на бумаге все свои переживания, которые он испытывает в школе каждый день. Я показала эти записи учителю и психологу. Мы с ним много разговаривали об этом, успокаивали, водили на спортивные тренировки, чтобы его отвлечь».
Психолог, который читал дневник и работал с этой ситуацией, сказал, что мальчик долго копил переживания, но в конце концов сорвался, добавила Тагирова.
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