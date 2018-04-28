Дипломаты проверяют информацию о задержании 17 россиян в Каире

Консульский отдел посольства РФ в Каире ждет разъяснений по поводу информации о задержании в египетской столице 17 граждан России. Среди задержанных, по некоторым данным, есть несовершеннолетние дети.
Как сообщает посольство РФ в Каире, по предварительным данным, задержанные россияне приехали в Египет на учебу.
Из сообщения посольства РФ в Каире: «Есть заявление от наших соотечественников о задержании российских граждан, которые находятся здесь в Египте с целью обучения, и их детей».
Сотрудники консульства отмечают, что сейчас ожидаются разъяснений от египетской стороны по поводу произошедшего. Также выясняются обстоятельства задержания россиян.
Как стало известно ТАСС, речь идет об уроженцах Республики Дагестан, включая около 10 детей в возрасте от трех до девяти лет.
Из сообщения посольства РФ в Каире: «Есть заявление от наших соотечественников о задержании российских граждан, которые находятся здесь в Египте с целью обучения, и их детей».
Сотрудники консульства отмечают, что сейчас ожидаются разъяснений от египетской стороны по поводу произошедшего. Также выясняются обстоятельства задержания россиян.
Как стало известно ТАСС, речь идет об уроженцах Республики Дагестан, включая около 10 детей в возрасте от трех до девяти лет.
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