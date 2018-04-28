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    В Великобритании с неба во время грозы упал загадочный объект

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    • Фото: apex.news
    В Великобритании с неба во время грозы упал загадочный объект

    В Великобритании с неба во время грозы упал загадочный объект

    В Великобритании с неба во время грозы упал загадочный объект
  • Фото: apex.news

    • Загадочный объект, упавший с неба во время грозы в графстве Сомерсет (Великобритания), встревожил уфологов.

    Необычное видео сделала местная жительница, которая снимала радугу и разряды молний. В этот момент объектив камеры попал падающий с неба странный объект.

    Теперь запись внимательно изучают пользователи соцсетей и сайты, специализирующиеся на уфологии. Впрочем, в сверхъестественную природу явления верят далеко не все. Кто-то предположил, что на землю просто упала птица. Нашлись и такие скептики, которые и вовсе назвали видео фейком.

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