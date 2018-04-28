В Великобритании с неба во время грозы упал загадочный объект

Загадочный объект, упавший с неба во время грозы в графстве Сомерсет (Великобритания), встревожил уфологов.

Необычное видео сделала местная жительница, которая снимала радугу и разряды молний. В этот момент объектив камеры попал падающий с неба странный объект.



Теперь запись внимательно изучают пользователи соцсетей и сайты, специализирующиеся на уфологии. Впрочем, в сверхъестественную природу явления верят далеко не все. Кто-то предположил, что на землю просто упала птица. Нашлись и такие скептики, которые и вовсе назвали видео фейком.



